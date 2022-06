India: invitado de boda murió baleado con arma que llevó como regalo al novio

Regalar vajilla, artículos do bazar o decorativos en una boda puede poner al obsequiante en riesgo de repetirse con el resto de los invitados. Por ello algunos se arriesgan con idea más originales y audaces, aunque estas puedan generar incomodidades: mascotas exóticas, fotografías de archivo que sería mejor olvidar, juguetes sexuales.

En el caso que nos ocupa, un invitado no tuvo mejor idea que obsequiar al novio un arma de fuego, y este regalo le costó muy caro.

El hecho se produjo días atrás en una boda en la ciudad de Sonbhadra, en la provincia india de Uttar Pradesh, y se convirtió en un triste fenómeno viral.

Babu Lal Yadav, un militar indio de 35 años, se presentó en la boda de su amigo Manish Madheshia, y le entregó una pistola como obsequio de boda.

En el video que circuló en redes puede verse al casadero empuñar el arma con satisfacción y efectuar un disparo al aire. Luego baja el arma y en ese momento se produce un segundo y accidental disparo, impacto que -ironías del destino- impactó sobre la humanidad de Lal Yadav.

Trigger warning: Gun shot



In UP's Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0