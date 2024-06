India: hombre denunció que lo operaron engañado para cambiarlo “de chico a chica”

Curiosidades

Un joven de 20 años, supuestamente hospitalizado bajo un falso diagnóstico, denunció este jueves que fue sometido sin su consentimiento a una cirugía de reasignación de género en la India mientras dormía.

Un conocido "me trajo aquí y a la mañana siguiente me operaron. Cuando recuperé el conocimiento, me dijeron que había cambiado de chico a chica", relató el joven que se identificó ante el canal de noticias indio NDTV como Mujahid.

De acuerdo con el hombre la cirugía fue parte de un engaño orquestado por otro hombre que le acosaba y amenazaba desde hace dos años.

El incidente supuestamente tuvo lugar en la facultad de medicina de una universidad de Muzaffarnagar, una ciudad en el estado indio de Uttar Pradesh, después de que el conocido le aconsejara a visitar las instalaciones, alegando que el joven padecía de un problema médico que requería inspección hospitalaria.

Según contó Mujahid al medio indio, el hombre al que identificó como Omprakash habría amenazado con dispararle a su padre y apoderarse de su parte de las tierras familiares en el caso de que no le acompañara al hospital.

"Él me dijo: 'Te cambié de hombre a mujer y ahora tienes que vivir conmigo. Te he preparado un abogado y te he preparado un matrimonio judicial. Ahora mataré a tu padre y la tierra de tu parte será a mi nombre y luego lo venderé y me iré a Lucknow", aseveró.

Su versión tampoco ofrece detalles sobre la supuesta implicación del hospital o por qué accedieron .

Según la información publicada por el canal de televisión indio, y replicada por varios medios, Omprakash fue arrestado el 16 de junio, después de que el padre del joven Mujahid presentara una denuncia.

Las informaciones sin embargo no precisan detalles de los posibles delitos o si la policía ha confirmado la veracidad de la historia.

Las autoridades de la ciudad de Muzaffarnagar iniciaron una investigación a fondo tras las acusaciones hechas por la familia del implicado, y aseguran "tomar las acciones legales apropiadas contra los declarados culpables".

Asimismo, el personal del hospital involucrado en el caso está bajo investigación.

EFE