India: elefanta enfurecida se ceba en su conductor y lo golpea hasta la muerte

El Departamento Forestal de India presentó una demanda contra un establecimiento ilegal de safaris de elefantes en Idukki, en el suroeste del país, y emitió una orden de suspensión para el lugar.

La medida se produjo luego de que el pasado jueves uno de los animales del centro clandestino pisoteara hasta la muerte a un mahout, palabra que define a la persona que maneja, controla y cuida a los elefantes.

Según informara el medio local Free Press, la víctima fue identificada como Balakrishnan, de 62 años, oriundo de Neeleswaram. El hecho ocurrió en el parque Kerala Farm, alrededor de las 18:30 horas.

En el video puede verse cómo el mahout hace su trabajo de rutina e intenta “estacionar” a la elefanta, luego de que esta regresara de un paseo con turistas. Inesperadamente, el paquidermo se enfurece y ataca al trabajador, a quien pisotea una y otra vez. Luego levanta con la trompa el cuerpo ya exánime y lo arroja a un lado. Finalmente, otro mahout interviene para alejar a la elefanta de su blanco.

De acuerdo con un reporte del periódico The Hindu, las autoridades detallaron que Balakrishnan ya tenía agendado otro paseo con turistas para el momento en el que se produjo el ataque, que pudo tener consecuencias aún peores si la elefanta se enfurecía con los viajeros encima.

El cuerpo del mahout fue entregado a sus familiares después de un examen post mortem.

El informe oficial destaca que los elefantes del centro no estaban registrados en la Junta de Bienestar Animal de la India, un requisito para los animales utilizados en entretenimiento. Por ello, y de manera transitoria, se dispuso que los animales sean trasladados a la localidad de Kottayam, donde está la sede regional del Departamento Forestal.

El informe de The Hindu, que invoca fuentes, detalla que en Idukki hay ocho centros turísticos que utilizan un total de 35 elefantes, pero solo cuatro de los paquidermos están en regla. Asimismo, subraya que la elefanta que protagonizó el mortal ataque ya había mostrado en otras ocasiones comportamiento agresivo hacia su conductor.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

INDIA - ???? 6/20/24 - A mahout (elephant trainer) named Balakrishnan, 62, was trying to get the elephant to move into position for a tourist to ride when the elephant turned against him. I'm sure all that poking and prodding doesn't feel so good. More info in comments." pic.twitter.com/xXrncV7D3o