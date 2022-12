India: agresión de empleadora a su doméstica “intocable” se hace viral y cuestiona castas

La Policía detuvo este jueves a una mujer acusada de agredir a una empleada del hogar perteneciente a la marginada comunidad dalit o "intocable" en la India, un incidente captado en un vídeo convertido en viral en las redes sociales, reavivando el debate sobre la situación de indefensión y explotación que a menudo sufren las empleadas de este sector.

Shefali Koul, una mujer residente en la ciudad de Noida, próxima a la capital nacional, fue detenida acusada de intento de homicidio y de violencia contra un miembro de la comunidad dalit, Anita, afirmó a EFE el comisario adjunto de Policía Ram Badan Singh.

El arresto llega después de que un doctor examinase a la víctima, que trabajaba como asistenta en la residencia de Koul, y concluyese que sufrió "heridas considerables" en la oreja y la garganta.

En un vídeo captado por una cámara de seguridad, que dio rápidamente la vuelta a las redes sociales antes de ser emitido por las principales cadenas de televisión del país, se ve a la acusada arrastrando por el cuello y el brazo a la empleada del hogar, mientras ésta trata de aferrarse al marco de un ascensor.

Kashmiri Pandit Shefali Koul beats her poor domestic servant in Noida. Captured in CCTVpic.twitter.com/MzKj2cdlvC