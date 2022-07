Inddhh retoma excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos en el 300 Carlos

Política

Según dijo el director de la Institución Wilder Tayler, este año recibieron "información fresca" pero no se trata de “nadie en particular”.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) comenzó este martes una nueva etapa de excavaciones para la búsqueda de detenidos desaparecidos en un predio del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército Nacional. Se trata de un área que nunca fue explorada, ubicada en los fondos del Galpón 4 del SMA, conocido como el 300 Carlos.

Wilder Tayler, quien dirige la institución junto con Mariana Mota, dijo a El Observador que este año recibieron "información fresca" que indica que en el centro "hubo trabajo de tierra", pero no se habla de "nadie en particular".

El SMA fue un centro clandestino de detención y tortura. Según informó la Inddhh, se estima que entre 1975 y 1977 pasaron por ese lugar unas 500 personas y se sabe que ocho desaparecidos estuvieron allí detenidos: Carlos Arévalo, Juan Manuel Brieba, Julio Correa, Julio Escudero, Otermín Montes de Oca y Elena Quinteros.

Asimismo, los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier, que también permanecieron detenidos en ese lugar, fueron recuperados en 2005 y 2019.

“Esto es a partir del trabajo de los investigadores. La institución, como saben, desde que inició este trabajo tiene un equipo de investigación que trabaja con la información ya recabada durante años y va a buscar más información. Esto es la unión de dos cosas: la información anterior más información nueva que indica, con algún grado de probabilidad”, dijo Mota en rueda de prensa desde el lugar.

Agregó que “lamentablemente” trabajan con información “que no es la más precisa, porque quienes saben de esto no informan y no cuentan, entonces hay que ir a buscar información más lateral”.

Agregó que los datos provienen de "gente que estuvo trabajando" allí y señala ese punto como "un lugar que podría estar vinculado con enterramientos”. Asimismo, destacó que se trata de la “zona posterior” al 300 Carlos.

“Respeto y unidad para dar respuesta”

En el marco de un acto conmemorativo por los 114 años del Hospital Militar, el ministro de Defensa, Javier García, fue consultado acerca de las excavaciones en el predio del SMA y reafirmó el compromiso del gobierno en lo referente a la búsqueda de detenidos desaparecidos.

“Con respeto y mirando para adelante, trabajando por la paz de los uruguayos. Respeto y unidad para dar respuesta”, indicó.

