Incorporación de viuda de Huidobro a Cabildo Abierto genera tensiones en el partido

Política

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, realizó una serie de movimientos jerárquicos en la cartera que dirige que calificó como “movidas de piezas” en un “ajedrez” que buscan “mejorar la solución” para los más frágiles que “realmente lo necesitan”, según consignaron el pasado miércoles varios medios de prensa.

Este jueves el semanario Búsqueda informa que la secretaria de Estado se encuentra en un proceso de crear una corriente político dentro de su partido Cabildo Abierto y que en ese camino está rodeándose de personas de confianza. Una de estas incorporaciones es la viuda del exministro de Defensa por el Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro, Alejandra de Mello, asumió como asesora del Plan Juntos, informó El País.

Esta incorporación, según el semanario, comenzó a provocar “tensiones” con la agrupación Purificación, que lidera la diputada cabildante Elsa Capillera. Una fuente del partido dijo al medio que la sintonía entre el exministro y el actual senador y líder de Cabildo Abierto generó una “proximidad evidente” que se trasladó a las parejas de ambos dirigentes políticos.

El malestar de la diputada Capillera no tiene que ver con la vinculación al trabajo, sino a ciertos llamados de la viuda de Huidobro a militantes y dirigentes de Purificación. En estas comunicaciones, según Búsqueda, se les ofrecía comenzar a trabajar con de Mello.

Por ejemplo, el concejal vecinal del Municipio F Julio Rodríguez comentó a Búsqueda que el nuevo fichaje cabildante lo llamó, le comentó que estaba trabajando con el Plan Juntos y que se fuera a trabajar con ella.

“Esto es bien clarito: yo trabajo con Elsa y de al lado de Elsa no me voy; no tengo precio y no me vendo. Además, creo que lo que me planteas no es correcto políticamente, porque se están metiendo en el territorio y con la gente (de Capillera)”, comentó Rodríguez.

Asimismo, sostuvo que a “muchos militantes” les “enojó” estos movimientos porque, a su entender, la ahora dirigente cabildante “confunde la amistad con lo político”.