Incendio en un hostel en Punta del Este: llamas empezaron en depósito y alcanzaron cuartos

Los Bomberos controlaron en la noche del lunes un incendio registrado en un hostel ubicado en Punta del Este, en la intersección de las calles Carlos Vaz Ferreira y Rosa de los Vientos.
Según informó Cadena del Mar, el fuego se originó en una zona de depósito. Las llamas alcanzaron dos dormitorios y dos baños del hostel.
Por su parte, la propagación del fuego generó algunas explosiones.
De acuerdo con la información primaria, no se registraron lesionados.
Momentos de tensión se vivieron en la Parada 3 de Playa Brava, en Punta del Este, tras un incendio que se inició en la cocina de un hostel y se propagó rápidamente hacia una obra contigua, generando explosiones y un amplio despliegue de Bomberos y personal policial.— CadenadelMar (@cadenadelmar2) December 23, 2025
??… pic.twitter.com/tsIiGZp1vo
