Contenido creado por Gonzalo Charquero
Policiales

Bajo control

Incendio en un hostel en Punta del Este: llamas empezaron en depósito y alcanzaron cuartos

El personal de Bomberos debió actuar ante el foco ígneo que se propagó en parte de la edificación.

23.12.2025 08:08

Lectura: 1'

2025-12-23T08:08:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Los Bomberos controlaron en la noche del lunes un incendio registrado en un hostel ubicado en Punta del Este, en la intersección de las calles Carlos Vaz Ferreira y Rosa de los Vientos.

Según informó Cadena del Mar, el fuego se originó en una zona de depósito. Las llamas alcanzaron dos dormitorios y dos baños del hostel.

Por su parte, la propagación del fuego generó algunas explosiones.

De acuerdo con la información primaria, no se registraron lesionados.

Montevideo Portal


\