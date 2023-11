Policiales

Incendio en aserradero destruyó vivienda de madre con cuatro hijos: “No me quedó nada”

Sobre la 2.30 de la madrugada, Bomberos logró finalmente extinguir el fuego que había comenzado sobre la tarde de este martes en un aserradero del barrio de Manga.

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, a la llegada de la primera dotación (bomberos de Casavalle), el fuego “estaba generalizado en un sector al aire libre del depósito de madera, lo que, debido a las características, cantidad y disposición de las tablas, representó una significativa carga de fuego que generó una rápida propagación y un desarrollo con llamas intensas”.

“El fuego ya había afectado una vivienda construida de material plástico (tipo tarrinas de 200 litros), cuyo piso era de pallets de madera sobre tierra y el techo de chapas de metal. La casa estaba ubicada en el mismo predio del aserradero”, agregó Bomberos en un comunicado.

También se dañó otra construcción destinada a vivienda, ubicada al frente del terreno, que estaba construida en armazón de hierros, paredes de madera y techo de chapas metálicas. Allí se alojaba una familia que trabajaba en el lugar. Además, fue afectado un elevador y una camioneta que aparentemente estaban en desuso, informó Bomberos.

Trabajaron en la extinción del fuego la dotación de Casavalle, Maroñas, Pando, Cuartel Centenario y dos camiones cisternas, con apoyo de policías de la seccional 18° y del GEO.

No hubo personas lesionadas. Sin embargo, Natalia, que vivía en la vivienda que fue consumida por completo, manifestó a Telemundo que “lo perdió todo”.

“El sereno que cuidaba el fondo dejó algo prendido y se inició el fuego ahí. Agarró mi casa y agarró todo. La cabaña, con cuatro hijos, perdí absolutamente todo, no me quedó nada”, relató Natalia, que al momento del incendio no estaba en su casa ni tampoco ninguno de los cuatro hijos.

La mujer brindó al aire un número de celular para colaboraciones: 097 597 685.

Incendio en depósito de maderas a cielo abierto de 3.000 m2, en camino Cruz Del Sur y camino Carlos A López; el fuego estaba generalizado, trabajan bomberos de Casavalle, Pando y de Maroñas. pic.twitter.com/LLqCSxfIOe — Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay (@DNdeBomberosUy) November 8, 2023

