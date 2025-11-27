Incendio en Punta del Este: la causa fue el jacuzzi de un apartamento en reforma

El edificio Onix de Punta del Este, ubicado en la zona de la parada 2 de la Playa Brava, sufrió un incendio que se originó por un jacuzzi de un apartamento que está con reformas. Como consecuencia, se generó un foco ígneo en el piso 19.
El jefe de Bomberos, Alejandro Moraes, informó a Cadena del Mar que el incendio registrado en la madrugada de este jueves fue controlado con velocidad gracias al correcto funcionamiento del sistema de rociadores del apartamento.
El recepcionista dijo a los bomberos que en uno de los apartamentos había una “había una fuerte concentración de humo”. Así, los efectivos subieron a la unidad, que estaba vacía y en reforma, y constataron que el incendio se había generado por un sauna. Los rociadores automáticos del edificio contribuyeron a que el incendio no pasara a mayores.
Como resultado del incidente, se registró afectación parcial por radiación térmica y humo en el entrepiso superior. No se reportaron personas lesionadas, dijo Bomberos en un comunicado.
El fuego se originó en un sauna en reformas del piso 19 del edificio Ónix y fue controlado por los rociadores internos antes de la llegada de Bomberos. El Jefe Alejandro Moraes destacó que el cumplimiento de la normativa evitó daños mayores.— CadenadelMar (@cadenadelmar2) November 27, 2025
