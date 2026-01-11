Incendio en Punta del Este: hombre de 85 años falleció y un menor de 9 años fue internado

Montevideo Portal
Un incendio en la medianoche de este domingo azotó un edificio de Punta del Este y dejó como víctima mortal a un hombre de 85 años.
El hecho se registró sobre las 00:34 en la calle Mapocho, en la parada 8 de la Playa Mansa. Allí, personal de bomberos debió intervenir para controlar el fuego, que llegó hasta el piso 5 del edificio.
Además, los efectivos policiales constataron la presencia de un hombre con un presunto paro cardiorrespiratorio, por lo que se debió utilizar un Desfibrilador Externo Automático, mientras se realizaba el traslado de una ambulancia.
Por otro lado, un niño de 9 años debió ser internado en compañía de su padre por inhalación de humo, aunque se encuentra estable.
En tanto, el hombre de 85 años, de nacionalidad canadiense, falleció a causa del paro cardiorrespiratorio, mientras que su esposa se encuentra ilesa.
Para controlar el fuego se necesitó de tres coches bomba de bomberos a cargo del jefe de bomberos de Maldonado.
