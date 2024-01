Incendio en Pan de Azúcar: García explicó desencuentro entre Policía y Fuerza Aérea

Política

El incendio en el cerro Pan de Azúcar el pasado domingo al mediodía tuvo un episodio de cortocircuito en la comunicación entre la Policía y la Fuerza Aérea (FAU) por el uso de helicópteros para apagar las llamas, según informó Marcelo Umpierrez y confirmaron fuentes militares a Celso Cuadro para Montevideo Portal.

En rueda de prensa este martes, consignada por el periodista Celso Cuadro para Montevideo Portal, el ministro de Defensa Javier García explicó a qué se debió ese cruce entre ambos actores.

Así, de acuerdo con el jerarca, ante la situación de “operación muy riesgosa” que implica apagar y controlar el incendio, “hay que cumplir protocolos muy específicos”, indicó el jerarca. “Hay que evitar por todos los medios que de un incendio, que ya es una tragedia”, se vuelva “mucho peor” al “perder la vida de algún operador o tripulante de un helicóptero”, añadió.

“Por tanto la FAU, en este caso particular, cuando llegó al lugar no es ‘el primer helicóptero que pasa, tira agua’; hay que ver primero por dónde se pasa, cuáles son las condiciones del viento, cerrar el espacio aéreo. Porque no se puede volar sin criterios muy precisos para evitar justamente que haya un accidente de un helicóptero o un avión”, argumentó García.

De esta manera, el ministro de Defensa aseguró que “se procedió a aplicar los protocolos”.

A su vez, el secretario de Estado manifestó que “se está trabajando para incluir también a la Policía y poder coordinar todas las instituciones”. Al respecto, García valoró positivamente que todos los actores participen y utilicen “todos sus recursos”, pero insistió en que debe hacerse siguiendo un protocolo.

“El riesgo es muy grande y uno no puede, a un incendio, agregarle un accidente que pueda terminar con la vida del personal de nuestras fuerzas o de la Policía”, concluyó.

