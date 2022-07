Incendio en Fármaco Uruguayo: denuncias penales en curso y “escasez” de medicamentos

Política

El 10 de diciembre 2021 se registraron explosiones en la planta principal del laboratorio Fármaco Uruguayo que derivaron en un incendio dentro del establecimiento ubicado en las inmediaciones de Dámaso Antonio Larrañaga y Camino Corrales.

En 1 de marzo de este año, siete trabajadores afectados por la explosión de las instalaciones denunciaron a la empresa por entender que existió responsabilidad en lo sucedido; indicaron que las salidas de emergencia de la planta estaban obstruidas y que no existía un plan de evacuación. La denuncia fue presentada ante la fiscal de Flagrancia de 2° turno, Patricia Rodríguez.

Asimismo, el 8 de marzo el laboratorio presentó una denuncia penal también en la Fiscalía de Flagrancia de 2.º turno, tras una investigación que constató que el siniestro fue provocado “por una sumatoria de errores de procedimiento de los operarios a cargo de la operación, cuya acumulación y persistencia son indicios de un accionar malicioso".

En este marco, el nacionalista Jorge Gandini manifestó hoy en la Cámara de Senadores su preocupación por la “escasez” de algunos medicamentos como consecuencia del incidente ya que “el 90 % de los sueros del país son de producción nacional” y esto tiene una “enorme importancia” para el tratamiento de “muchísimas” enfermedades.

El legislador señaló que los medicamentos no han podido ser sustituidos en su totalidad a partir de la importación porque “sabemos de las dificultades que en la materia existen”. Según informó, el laboratorio es productor “de casi el 50 %” de los inyectables que se utilizan de modo intrahospitalario: dispirona, adrenalina, ketoprofeno. Y destacó que incluso algunos se utilizan en intervenciones quirúrgicas.

“Uruguay tuvo enorme escasez de estos productos, lo viene sustituyendo a partir de la importación de este mismo laboratorio y de algunos otros, pero la importación tiene grandes restricciones: primero porque los otros países que lo producen protegen primero su stock para la atención de sus propias necesidades y segundo porque hay grandes problemas logísticos, no se ha podido sustituir esta producción nacional que nos aseguró durante la pandemia que no tuvimos un solo problema ni en los CTI, ni en las intervenciones quirúrgicas, ni en los tratamientos”, relató.

En este sentido, Gandini valoró que, durante la pandemia, “en los tiempos más difíciles”, este laboratorio logró -en coordinación con las autoridades públicas de la salud- producir “todo lo necesario” y “abastecer” al sector público y al privado.

Al respecto, el senador del Partido Nacional señaló que este problema de salud “tiene sus causas”.

“La Fiscalía de Flagrancia del 2.º turno que tiene las dos causas agrupadas en esa Fiscalía, dio tratamiento inmediato a la denuncia de responsabilidad penal empresarial y todavía, cuatro meses después, no se ha tocado la denuncia penal de la que se podría dilucidar si hubo responsabilidad penal empresarial o no porque de allí surgen las responsabilidades”, expuso.

Y agregó que dicha denuncia penal “involucra a trabajadores que estaban fuera de sus puestos de trabajo, que manejaron equipamientos tecnológicos sin aplicar los protocolos: hay filmaciones, hay pruebas contundentes, hay abogados trabajando en la materia, intervino bomberos, los informes de bomberos y todos los informes técnicos descartaron la responsabilidad penal empresarial”.

Si bien dijo que la causa por la denuncia de los trabajadores no se archivó, indicó que se “procesó y quedó a mitad de camino”, mientras que la de la empresa “todavía no se tocó y no se movió”.

“Para levantar esa planta hay que invertir millones y millones de dólares, hay que hacerla de vuelta con nueva tecnología y nosotros nos preguntamos, ¿el inversor cree en la seguridad jurídica del país? La Justicia tiene que pronunciarse”, sentenció.

