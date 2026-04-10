Incautaron un contenedor con 16.000 perfumes falsos; están valuados en casi US$ 700.000

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Funcionarios de la División Control de Cargas de la Dirección Nacional de Aduanas incautaron 16.224 perfumes en presunta infracción en el puerto de Montevideo, en un operativo que dejó al descubierto un cargamento de fragancias falsificadas proveniente de China con un valor estimado de US$ 693.246.

El procedimiento tuvo lugar el 27 de marzo, cuando trabajos de análisis de riesgo llevaron a los inspectores a revisar un contenedor llegado desde el puerto de Ningbo, China. La declaración presentada al agente marítimo indicaba una carga de 1.411 bultos, pero al abrir el contenedor los funcionarios encontraron 627 cajas con fragancias que no figuraban en ningún documento.

Los productos intentaban imitar las marcas Lattafa, Afnan —dos reconocidas firmas de perfumería árabe— y Victoria’s Secret. Sin embargo, la inspección reveló que ninguno cumplía con las características de autenticidad propias de esas marcas: les faltaban los hologramas en el empaque, el logo impreso correspondiente y el nombre de la marca labrado en la base del frasco, elementos que son distintivos de los productos originales.

A eso se sumó otra inconsistencia: las fragancias árabes legítimas se producen y exportan desde Emiratos Árabes Unidos, pero este cargamento provenía de China, lo que reforzó la presunción de falsificación.

Una vez constatada la infracción, la fiscalía correspondiente fue notificada y se dio aviso a los representantes legales de las marcas afectadas. La mercadería quedó bloqueada a la espera de las denuncias formales de los estudios jurídicos correspondientes.

Aduanas recordó que la comercialización de perfumes falsificados también es un riesgo sanitario para los consumidores: a diferencia de los productos originales, las réplicas suelen contener sustancias nocivas que pueden provocar lesiones en la piel, reacciones alérgicas y problemas respiratorios. La producción y venta de estas falsificaciones opera completamente al margen de cualquier regulación sanitaria.

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