Incautaron mercadería a funcionarios del Plan Juntos que inauguraron casas en Río Branco

Locales

Montevideo Portal

La Dirección Nacional de Aduanas le incautó mercadería en las últimas horas a un grupo de funcionarios del Plan Juntos, dependiente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que había ido a entregar casas a la ciudad fronteriza de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo.

En un video publicado por el periodista Ignacio Álvarez en X, se puede observar a un trabajador revisando el interior de una camioneta blanca con matricula oficial en la playa de estacionamiento de un conocido free shop y tomando una bolsa de residuos de color negra, presumiblemente con productos dentro.

Desde el MVOT informaron a Montevideo Portal que la ministra Tamara Paseyro tomó conocimiento sobre lo ocurrido y le solicitó a los servicios jurídicos informar sobre los “procedimientos disciplinarios a llevarse adelante a los efectos de determinar las responsabilidades correspondientes”.

La entrega de las nueve viviendas en Río Branco se dio en la mañana de este viernes. En dicha instancia participaron, además del alcalde Federico López, la coordinadora del Plan Juntos, Inés Sarriés, el coordinador regional de la cartera, Fernando Fagúndez, y la coordinadora regional del Plan Juntos, Natalia Rivero.

La entrega se realizó en el marco de un proyecto socio-habitacional integrado por 33 familias, donde, además, 13 familias del grupo firmaron los acuerdos particulares. Fueron 8 viviendas de dos dormitorios y 1 vivienda accesible de cinco dormitorios.

Montevideo Portal