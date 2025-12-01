Incautaron más de tres toneladas de pollo de contrabando en Cerro Largo

Montevideo Portal
La Policía incautó este lunes más de tres toneladas de supremas de pollo de contrabando y sin refrigeración en el pueblo Bañado de Medina, departamento de Cerro Largo.
Según informó el Ministerio del Interior, el camión llevaba 3.100 kilogramos valuados en $ 1,2 millones y fue interceptado en la Ruta 7. El pollo estaba en la caja tapado con una malla negra, en condiciones que no respetan las medidas requeridas para transportarlo.
El detenido es un hombre de 38 años sin antecedentes penales, quien se encuentra a disposición de la Fiscalía Letrada de 1.° Turno. El ministerio público dispuso la destrucción de la mercadería y el detenido tendrá una audiencia el martes 2 de diciembre.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]