Incautaron más de tres toneladas de pollo de contrabando en Cerro Largo

La Policía incautó este lunes más de tres toneladas de supremas de pollo de contrabando y sin refrigeración en el pueblo Bañado de Medina, departamento de Cerro Largo.

Según informó el Ministerio del Interior, el camión llevaba 3.100 kilogramos valuados en $ 1,2 millones y fue interceptado en la Ruta 7. El pollo estaba en la caja tapado con una malla negra, en condiciones que no respetan las medidas requeridas para transportarlo.

El detenido es un hombre de 38 años sin antecedentes penales, quien se encuentra a disposición de la Fiscalía Letrada de 1.° Turno. El ministerio público dispuso la destrucción de la mercadería y el detenido tendrá una audiencia el martes 2 de diciembre.

