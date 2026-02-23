Judiciales

Incautaron más de 300.000 perfumes de lujo falsos en el puerto; saldrían US$ 16 millones

Funcionarios de la División Control de Cargas de la Dirección Nacional de Aduanas incautaron unas 305.660 unidades de perfume en presunta infracción marcaria, por un valor estimado en US$ 16 millones, en el puerto de Montevideo.

Según informó la dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, los productos venían en un contenedor desde el puerto de Nansha, China, y tenían como destino a Asunción, Paraguay.

Tras el operativo, tanto la Fiscalía General de la Nación como los representantes de las marcas fueron notificados. De este modo, la mercadería en presunta infracción se mantuvo bloqueada a la espera de las denuncias de los estudios jurídicos.

El trabajo de investigación realizado previamente por funcionarios de la División Control de Cargas había permitido identificar diversos parámetros de riesgo en la operación.

Marcas internacionales

Durante el control, Aduanas registró que había 853 cajas con perfumes que simulaban ser de las marcas Afnan, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Lattafa, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Armaf y Xerjoff.

Según detalló Aduanas, los perfumes originales árabes se caracterizan por estar en cajas con logo impreso de la marca y tener un holograma en su empaque con el nombre de la marca labrado en la base; ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados.

Algunos de los productos presentaban frascos, empaques o nombres similares a los de las marcas que pretendían imitar; incluso contenían la foto del frasco original en su empaque.

Los productos no se encontraban detallados en la declaración solicitada al agente marítimo ni el contenedor provenía de Emiratos Árabes Unidos.