Incautaron auto que cometió 18 infracciones en una semana: llegó a ir a 156 km por hora

Un vehículo de matrícula chilena fue incautado por el departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado luego de cometer 18 infracciones en el tránsito en la última semana de octubre, de los cuales nueve se registraron en un solo día.

Según informaron, el modelo del auto es un BMW 420i color negro. Las faltas, por exceso de velocidad, se registraron a través del sistema de fiscalización electrónica entre el 24 y el 31 de octubre. Las mismas fueron en distintas rutas nacionales, así como en calles de Punta del Este, en particular, la rambla Claudio Williman.

En la ruta 10 y la avenida Héctor Soria se registró su mayor infracción, cuando llegó a conducir a 156 kilómetros por hora a la altura de José Ignacio.

Personal de la Intendencia fernandina monitoreó el vehículo durante varios días hasta que logró su captura.

