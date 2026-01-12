Policiales

Incautan en arroyo argentino un cargamento de 25 bultos que buscaban cruzar a Uruguay

La Prefectura Naval Argentina realizó un operativo nocturno en la zona del Arroyo Yatay, cerca de Puerto Yeruá en departamento de Concordia, donde interceptó un grupo de contrabandistas que intentaban trasladar cigarrillos hacia Uruguay.

En el operativo, parte de un patrullaje preventivo, se incautaron 25 bultos con cartones de cigarrillos de la marca Gift destinados al ingreso al país.

El cargamento fue valuado en un millón de pesos, informó El Telégrafo.

Los agentes detuvieron a tres personas, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Federal.

Durante el operativo también fueron incautadas una camioneta, una moto y una embarcación.

