Incautan 10 toneladas de droga en Hamburgo: salió de Paraguay y pasó por Uruguay

El director nacional de Aduanas de Paraguay, Julio Fernández Frutos, informó el pasado viernes a través de su cuenta de Twitter que estaban recibiendo reportes de medios de prensa alemanes sobre una incautación de 10 toneladas de droga en el puerto de Hamburgo proveniente de ese país, información que ratificaron con imágenes propias.

El jerarca aseguró que la acción debió ser reportada por el personal, pero no ocurrió, por lo que de confirmarse la falla o complicidad “podría ser del factor humano”. Posteriormente, Fernández Frutos brindó una rueda de prensa en la que manifestó preocupación a nivel nacional por el hecho. Sin embargo, destacó que también inquieta a nivel regional porque el contenedor contaminado habría pasado por otros puertos, entre ellos el de Montevideo.

La Diaria dialogó con el director de Aduanas paraguayo y este les confirmó que este lunes se comunicaría con su homólogo uruguayo, Jaime Borgiani, para darle la información, pero no dio más detalles al respecto.

No obstante, el medio anteriormente mencionado supo en base a fuentes de la investigación que los contenedores habrían pasado por el puerto de Montevideo hace un mes y en tránsito, información que confirmó Montevideo Portal con fuentes de la investigación. Los informantes acotaron que fue hace menos de un mes y que el puerto de Montevideo fue el último destino antes de llegar a Europa.

Asimismo, el medio anteriormente mencionado agrega que eran cuatro contenedores los que bajaron a Montevideo y luego se subieron a buques interoceánicos. La droga habría llegado en dos de esos contenedores, que aparecen registrados como carga de sésamo. La Diaria agrega que todavía no se identificó a la naviera del buque y los primeros datos apuntan a que la carga habría sido ingresada en Paraguay.

Los informantes dijeron a Montevideo Portal que para confirmar dicha información habría que ver si los precintos son los mismos que los que estaban en Paraguay. De esa forma se podría establecer que los contenedores no fueron abiertos en nuestro país.

Con respecto a las características de los controles en los contenedores que están en “tránsito”, las fuentes indicaron que eso no implica que Uruguay no tenga que inspeccionarlos porque hay miles que están en ese estado y permanecen durante meses en el puerto, por lo que no debería haber una diferencia con los que ingresan al territorio. Según dijeron, incluso algunos de ellos son abiertos y la mercadería es ingresada a un depósito.

En el caso de Uruguay, hay un problema con el escáner del puerto, que estuvo roto a mediados de junio. Esta fecha coincidiría con la presencia de estos contenedores en el puerto, por lo que es probable que hayan salido con el escáner sin operación, lo que habría dificultado el control.



