Inauguran temporada en Punta del Este: así es la conectividad aérea que tiene el balneario

Política

Montevideo Portal

Las autoridades del Ministerio de Turismo inauguraron este martes la nueva temporada de verano en el aeropuerto de Punta del Este (Maldonado), en donde se hizo un repaso de las iniciativas del gobierno nacional y también el departamental en busca de un mayor flujo de turistas de cara a los próximos meses.

Para la nueva temporada se espera que Uruguay sea escala de 190 cruceros, lo que implicará recibir extranjeros que permanezcan por algún tiempo en el país durante los meses de verano.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo que se realizaron obras en el aeropuerto de Punta del Este con una nueva terminal para vuelos privados, un rubro que durante el verano presenta un crecimiento exponencial producto de la llegada de turistas de alto poder adquisitivo al balneario costero.

En cuanto a las aerolíneas, Paranair tendrá 14 vuelos semanales desde Asunción (Paraguay) hasta Punta de Este, mientras que Aerolíneas Argentinas mantiene sus 20 vuelos por semana, aunque se buscará ampliar la cifra, adelantó Monzeglio.

La aerolínea Azul, que tiene varias frecuencias a San Paulo (Brasil), dispondrá de más vuelos desde Campiñas, informó Monzeglio.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, destacó que la población departamental creció “25% en los últimos 10 años”, y mencionó que el departamento recibe 500.000 turistas por verano.

Antía destacó que el Puente de la Barra, que tuvo riesgo de derrumbe a finales de 2022, se reformó en poco tiempo y la inversión implicó US$ 7 millones. El jefe comunal remarcó, además, la seguridad que presenta su departamento y la inversión de US$ 25 millones que ayudó a que “ahora casi no haya rapiñas”.

Por último, el intendente anunció que se contrataron 388 guardavidas que empezarán a trabajar la semana que viene. El servicio estará dispuesto en 88 puntos a lo largo de las playas que tiene el departamento, y se mantendrá hasta Semana Santa.

Montevideo Portal