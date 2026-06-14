Inauguradas 58 viviendas en Ciudad del Plata para familias del exasentamiento El Tanque

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inauguró este sábado 58 viviendas en el nuevo complejo habitacional del barrio San Fernando, en Ciudad del Plata, departamento de San José. Las unidades fueron destinadas en su mayoría a familias que vivían en el antiguo asentamiento El Tanque.

La intervención forma parte de las políticas de integración social y urbana impulsadas por el gobierno, orientadas a la relocalización de hogares en situación de vulnerabilidad y a la mejora del acceso a vivienda formal.

Del acto participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la intendenta de San José, Ana María Bentaberri; el director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci; y el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, junto a las familias beneficiarias.

“Esto que está pasando hoy no se lo regaló nadie, es su derecho, es el derecho de cada uno de los uruguayos a tener un techo digno, una casa digna y para eso tiene que servir la política”, aseveró Sánchez durante el evento.

Agregó además que el desafío de las políticas públicas es sostener la integración social. “En este país tenemos que construir vida digna para todos los gurises que están naciendo y no hay que bajar los brazos, ahora tienen una casa y están construyendo otros sueños, pero también hay que ser solidarios porque todavía quedan un montón de uruguayos que están viviendo en un rancho y para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir exigiendo, hay que ser solidarios”, señaló.

La ministra Paseyro, por su parte, destacó el carácter colectivo del proceso. “Este día nos recuerda para qué trabajamos y para qué estamos en los lugares que estamos”, expresó. Y añadió que el proyecto fue posible por la articulación entre distintos niveles de gobierno y la participación de la comunidad. “Acá había que trabajar juntos, poniendo a la gente en el centro y escuchando a la gente con sus necesidades. Y eso es lo que está pasando hoy acá”, dijo.

Uno de los momentos de la jornada estuvo marcado por la intervención del tanque de agua que identifica a la zona, donde las familias y autoridades dejaron estampadas sus manos como gesto simbólico de pertenencia al nuevo barrio.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a las instituciones participantes del proyecto. Las autoridades recibieron una placa conmemorativa y llaveros elaborados a partir de dibujos realizados por niños y niñas que vivirán en el complejo.