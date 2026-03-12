Imputaron por daños agravados al cuidacoches que apedreó una camioneta en Punta Carretas

Judiciales

El cuidacoches que el pasado jueves fue detenido tras ser filmado apedreando una camioneta porque una mujer no le dio propina fue imputado por la Justicia por dos delitos de daño especialmente agravados.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Fiscalía General de la Nación, al hombre se le impuso una medida cautelar que cumplirá internado en el Hospital Viladerbó hasta que le den los resultados de la pericia psiquiátrica.

Tal como informáramos, un grupo de vecinos del barrio Punta Carretas se manifestó en la tarde del pasado miércoles y denunció que el hombre fue “transformado totalmente” en los últimos meses por el consumo de droga, y que esto lo ha hecho “una persona violenta”.

“Él está absolutamente seguro de que es impune a la autoridad. Dice: ‘Yo en la cárcel consigo todo, a mí no me agarran’, y es verdad”, contó la vecina.

“Se escapa, lo llevan a un hospital para hacerle una limpieza porque entra con coma y se va, porque la fiscalía no autoriza su custodia”, añadió.

Los vecinos cuestionaron a la Justicia por no “condenar” al hombre cuando lo detienen. “Cada vez que vuelve, causa miedo. A la gente le da miedo salir de noche a pasear al perro. Ya no salimos más con carteras ni con celulares porque pasan cosas todo el tiempo”, concluyó la vecina.