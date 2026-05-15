Imputaron al hombre que en una cacería “confundió” a su amigo con una presa y lo mató

El hombre que mató a un amigo en un meeting de caza en Flores fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a título de dolo eventual, en grado consumado y en calidad de autor.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, el hombre deberá cumplir con las medidas preventivas de arresto domiciliario total con conexión de dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, mientras sigue la investigación.

Tal como informáramos, el hecho tuvo lugar en la madrugada de este 13 de mayo. De inmediato, personal policial se trasladó a un campo situado cerca de la ruta 3, donde constató que en el lugar había un grupo de personas cazando y encontró muerto a un hombre de 44 años.

El coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Flores, Andrés Banegas, informó que el disparo ocurrió luego de que el tirador confundiera a la víctima “con una presa de caza”.

Según explicó a Telemundo, el grupo estaba integrado por cinco personas oriundas de Mercedes, departamento de Soriano, quienes habían llegado al establecimiento rural durante la noche del martes.

“Se alojaron en el establecimiento de un conocido y luego salieron a cazar”, indicó. De acuerdo con Banegas, los hombres ingresaron posteriormente a un campo lindero para el que no tenían autorización.

“Ingresaron a un campo lindero, donde no tenían autorización, y en esas circunstancias se da un disparo, donde el tirador confundió al compañero con una presa de caza”, señaló.

Durante el procedimiento, fueron incautadas las tres armas utilizadas en la actividad. Además, el propietario del campo donde ocurrió el hecho presentó una denuncia por invasión de fundo ajeno, ya que el grupo no contaba con permiso para ingresar al predio.