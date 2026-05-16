Imputaron al asesino de una pareja en Colinas de Solymar; Fiscalía descartó motivo narco

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Un hombre fue imputado con 120 días de prisión preventiva por el homicidio de una pareja en su casa de Colinas de Solymar, ocurrido el pasado 10 de mayo.

Tal como informáramos, las víctimas fueron un hombre y una mujer de 27 y 24 años, respectivamente, quienes fueron ultimados a disparos en su domicilio y frente a sus hijos.

Según informaron desde Fiscalía este sábado 16 de mayo, el hombre fue imputado “como presunto autor de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y especialmente agravados por haberse cometido en presencia de menores de edad, en reiteración con un delito de tentativa de homicidio”.

Asimismo, el Ministerio Público informó que “si bien el presunto motivo del doble homicidio habría sido un encargo por conflictos vinculados al narcotráfico”, de la investigación surgió que las víctimas “no tenían relación con dicha disputa”.

La Fiscalía de Ciudad de la Costa continúa con la investigación. En este marco, hay otras tres personas que participaron del tiroteo y “se está trabajando para lograr su identificación”, concluyó.