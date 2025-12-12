Judiciales

Imputaron a una mujer por homicidio y fue a prisión tras crimen de su abuela de 83 años

Montevideo Portal

Luego de que la Policía encontrará el pasado jueves a una anciana de 83 años muerta, la Justicia imputó a la nieta de 30 años y su pareja por el homicidio.

La mujer se encontraba desaparecida de su casa en en Shangrilá (Canelones) y, tras la denuncia de la mujer imputada, comenzó la búsqueda. Tras varios días, las autoridades dieron con el cuerpo. Cuando los efectivos llegaron al lugar donde se encontraba la víctima, encontraron un bastón “bañado en sangre”, por lo que confirmaron que la hipótesis más firme era que se trató de un asesinato.

Tras algunas averiguaciones, las autoridades detuvieron a un hombre que alquilaba una casa de la anciana que estaba en el mismo terreno que la suya.

La Justicia imputó a la nieta y su pareja por homicidio, por lo que deberán cumplir con 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación. Además, el otro involucrado fue imputado por recepción de bienes de la víctima y deberá cumplir con 90 días de prisión como medida cautelar.

Montevideo Portal