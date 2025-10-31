Judiciales

Imputaron a sospechoso por atentado a Ferrero; se trata del detenido con un auto robado

Montevideo Portal

La Justicia imputó en la jornada de este viernes a la persona que fue detenida en la noche del pasado miércoles por el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

la detención tuvo lugar en el barrio Malvín, Montevideo, donde en plena persecución, el ahora imputado se deshizo de un celular. Además, el hombre, a la hora de su detención, se trasladaba en un vehículo que era requerido por rapiña.

La Fiscalía de Estupefacientes de 4to turno formalizó la investigación contra el sospechoso por dos delitos de receptación agravada, y deberá cumplir con 120 días de prisión preventiva.

