Judiciales

Imputaron a joven que mató a su padre después de golpearlo y afectarle el cráneo en Rivera

La Justicia imputó al hombre que mató a su padre en la localidad de paraje Manuel Díaz, en Rivera, después de darle varios golpes de puño que le afectaron la zona del cráneo el pasado domingo.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el joven fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio especialmente agravado. De este modo, deberá cumplir con prisión preventiva por un plazo de 180 días, mientras se sustancia la investigación.

El pasado lunes, el jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, se refirió en conferencia de prensa al homicidio perpetrado por un joven contra su padre de 75 años.

Suárez contó que la Policía recibió un llamado sobre la medianoche del domingo en donde se daba aviso de un conflicto familiar. Cuando los efectivos llegaron, el hijo de la víctima se negó en reiteradas ocasiones a dejarlos ingresar, pero sí a los médicos de emergencia atendiendo al hombre.

Una vez que pudieron entrar a la vivienda, notaron que la situación era más grave de lo que pensaban. Suárez detalló que la víctima fue trasladada de emergencia a Minas de Corrales y luego iba a ser internada en un centro asistencial de Rivera, pero falleció en el trayecto.

De acuerdo con lo que detalló el jefe de Policía local, el hecho se desencadenó durante una reunión familiar en la que el joven discutió con su padre. El homicida había tomado alcohol y quería utilizar el auto de un hermano, quien no estaba presente pero sí su vehículo. Ante esto, y al ver que su hijo estaba ebrio, el padre optó por decirle que manejara.

La discusión siguió hasta que, en determinado momento, el joven le pegó varias veces al hombre hasta dejarlo tirado en el suelo con abundante sangrado en su cabeza. Luego, llamó a la emergencia médica, quien a su vez dio aviso a la Policía.