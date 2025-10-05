Judiciales

Imputaron a hombre que chocó a joven que viajaba en moto en San Carlos y murió en el lugar

Un joven de 21 años fue imputado por la Justicia bajo la presunta comisión del delito de omisión de asistencia, tras un siniestro de tránsito ocurrido cerca de la medianoche del viernes en la intersección de las calles Pedro Loustane y Alejo Fernández Chávez, en San Carlos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefatura de Policía de Maldonado, el conductor de un Chevrolet Corsa abandonó el lugar luego de chocar con una moto PX en la que circulaban dos personas jóvenes, aunque regresó al sitio pocos minutos después.

La motociclista, identificada como V.N.L.B., de 20 años, murió en el acto a causa del impacto, mientras que su acompañante, de 24, sufrió lesiones y fue trasladado a un centro de salud.

El conductor fue detenido y llevado a la Seccional Segunda, y quedó a disposición de la Fiscalía de 1.º turno, que dispuso su comparecencia ante la Justicia.

En la audiencia celebrada el 4 de octubre en el Juzgado Letrado de 4.º turno de Maldonado, se resolvió la formalización y se le impuso como medida cautelar el arresto domiciliario total durante 120 días.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

