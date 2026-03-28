Imputaron a cuatro hombres por ir a “cazar” hinchas de Malvín tras derrota de la UA

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La Justicia imputó a cuatro hombres por participar en los incidentes registrados el pasado 20 de febrero tras el partido entre Unión Atlética y Malvín por la Liga Uruguaya de Basquetbol, episodio que terminó con daños materiales en un local gastronómico de Montevideo.

El hecho fue en las inmediaciones de Avenida Enrique Legrand y Avenida Rivera, donde se encontraban hinchas de Malvín festejando la victoria clásica en un local gastronómico. Al lugar arribó un grupo de parciales de Unión Atlética, lo que derivó en un altercado en la vía pública.

Durante los incidentes se registraron enfrentamientos y lanzamiento de objetos, lo que provocó destrozos en el comercio de la zona.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, que logró identificar a los involucrados y poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno. Con las órdenes judiciales correspondientes, los cuatro hombres fueron detenidos en el marco de la investigación.

En una audiencia celebrada este viernes, la Justicia resolvió formalizar la investigación por la presunta comisión de un delito de riña con motivo u ocasión de una competencia deportiva. Como medida cautelar, se les impuso la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos, mientras continúa el proceso judicial.

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