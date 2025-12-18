Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo; tendrá 150 días de medidas cautelares

Judiciales

El comunicador Rafael Villanueva fue imputado por homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves por la causa que lo investiga por un siniestro fatal que protagonizó en febrero de este año en Rocha, en el que murió el conductor de una moto.

Por disposición de la Justicia, el conductor de televisión deberá de cumplir con 150 días de medidas cautelares y tiene prohibido salir del país, indicaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

El accidente ocurrió en la ruta 9 a la altura del kilómetro 272 y tuvo como protagonistas al conductor de una moto, que falleció y a otra pasajera, que pasó varios días grave. El auto manejado por Villanueva impactó de atrás al vehículo en el que iban las dos personas.

De acuerdo con las pericias, la moto no llevaba la luz trasera encendida; por otra parte, se descartó que Villanueva estuviera bajo los efectos del alcohol. Con respecto a la velocidad del auto, la pericia es errática porque, si bien indica que no hay elementos para determinarla, también afirma que el vehículo circulaba entre los 108 y los 120 kilómetros por hora.

Sin embargo, recientemente el caso tuvo una novedad que no se relaciona con Villanueva. Según supo Montevideo Portal en base a fuentes policiales, un efectivo de la Policía fue sumariado y separado de su cargo y está siendo investigado por Fiscalía.

La causa se abrió luego de que se periciara el celular de la víctima del siniestro, un hombre de 31 años, y se determinara que existían conversaciones de WhatsApp con el policía, quien le aconsejaba cómo hacer para evitar controles policiales y así transportar droga.

Además, las autoridades están investigando si el efectivo actuaba en connivencia con el fallecido para comercializar los estupefacientes, algo que también quedó comprobado a raíz de diferentes elementos que surgieron del celular.

Los informantes indicaron que el policía se desempeñaba en una comisaría en las inmediaciones de Castillos y, por el momento, se encuentra sin medidas cautelares; se espera que el caso tenga novedades luego de la feria judicial que comienza a fines de diciembre.

En materia administrativa, el tema está siendo llevado adelante por el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Las fuentes explicaron que, más allá del sumario con separación del cargo, no se tomó otra determinación porque se está a la espera de lo que se resuelva producto de la indagatoria fiscal.

La audiencia por el accidente de Villanueva se llevará adelante este jueves, donde las partes escucharán a la Fiscalía. Producto de la instancia, se puede dar un acuerdo abreviado o la imputación del conductor.