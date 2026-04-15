Imputan a productor de San Bautista por accidente de peón y disponen caución de US$ 60 mil

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La Fiscalía Departamental de Canelones de 1° Turno logró la formalización de la investigación contra un productor rural de la zona de San Bautista, quien fue imputado por su presunta responsabilidad en un grave accidente laboral ocurrido en abril de 2025.

Según informó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado, el hombre fue imputado como presunto autor de un delito de responsabilidad penal empresarial en concurso formal con un delito de lesiones gravísimas a título de dolo eventual, en el marco de una causa vinculada a las condiciones de trabajo en su establecimiento.

El caso se remonta al 17 de abril de 2025, cuando un peón rural que se desempeñaba en el lugar sufrió un accidente mientras manipulaba una máquina distribuidora de estiércol utilizada para el abono de la tierra. Como consecuencia del hecho, el trabajador sufrió la amputación total de su brazo derecho.

A partir de la investigación, la Fiscalía entendió que existen elementos para atribuir responsabilidad al titular del establecimiento, bajo la figura de dolo eventual, lo que implica que habría asumido el riesgo de que ocurriera un resultado de este tipo.

En la audiencia de formalización, la Justicia dispuso medidas cautelares para el imputado. Entre ellas, se le impuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso al tribunal por un plazo de 90 días. Además, se estableció una caución real mediante la afectación de una suma de US$ 60.000 como garantía en el marco del proceso judicial.

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