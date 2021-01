Imputan a policía que hizo fiesta, evitó llamado a ambulancia e invitada de 30 años murió

Policiales

La Justicia de Rivera formalizado con seis meses de "libertad a prueba" al policía involucrado en la fiesta clandestina donde falleció una joven de 30 años tras caerse y golpearse la cabeza.

El hombre no habría permitido que se llamara una ambulancia.

La Justicia formalizó al efectivo policial de 38 años, por "un delito de omisión de asistencia en calidad de autor penalmente responsable", informó el medio local Tranqueras es Noticia y confirmaron fuentes fiscales a Montevideo Portal.

La pena de es de seis meses de prisión en la cuál se cumplirá en régimen de libertad a prueba.

Según dijo la fiscal Alejandra Domínguez el hombre "no abría permitido que se llamara una ambulancia, para no quedar al descubierto que se estaba desarrollando allí una fiesta ilegal".

Se continuará trabajando en el hecho que aún sigue siendo calificado como "muerte dudosa".

Fuentes fiscales informaron que la muerte de la joven no está vinculada a la fiesta. Hubo omisión de asistencia "porque el hombre no permitió que se llamara a una ambulancia y la joven fue trasladada en un auto particular" a un hospital donde murió, explicaron las citadas fuentes.