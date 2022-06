Judiciales

Imputan a pareja de mujer que murió en Parque Posadas; abogada: “Es femicidio y no caída”

Montevideo Portal

La fiscal Sylvia Lovesio imputó a la pareja de la mujer que murió en el complejo de edificios Parque Posadas por homicidio agravado -por haberse cometido en presencia de los hijos menores- y muy especialmente agravado -por tratarse de un femicidio-.

El Poder Judicial determinó prisión preventiva por 180 días para el imputado, mientras continúa la investigación de los hechos, informó el director de comunicación de Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

Tras ser detenido en el apartamento desde donde estaba la mujer, el hombre declaró que cayó sola por la ventana.

Por otra parte, al terminar la audiencia de formalización, la abogada de los hijos de la víctima, Soledad Suárez, fue consultada por la prensa sobre las evidencias reunidas para imputar al hombre y respondió lo siguiente: “Yo no voy a repetir la lista de evidencias, me parece que hay que respetar la investigación preliminar y la reserva propia de la etapa en cuestión, pero la cantidad de evidencia señalada por la Fiscalía da cuenta de la teoría que se planteó: que es un femicidio y no una caída ni otras hipótesis”.

Montevideo Portal