Imputada que estafó a más de 700 personas pide permiso para ir “de paseo” a Estados Unidos

La fiscalía de Lavado de Activos a cargo de Enrique Rodríguez está a pocas semanas de presentar la acusación en contra de Sara Goldring, la corredora de bolsa que estafó a más de 700 personas y se encuentra imputada por estafa con medidas limitativas.

Sin embargo, a comienzos de diciembre la defensa de Goldring pidió a la Fiscalía una solicitud para que la mujer salga del país y vaya a Estados Unidos, país en el que operaba con dinero de los inversores a través del banco Jefferies.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso Montevideo Portal, se solicita la “autorización para salir del país en los días 18 al 27 de enero de 2026”. Ante esto, la Justicia dio traslado al Ministerio Público.

Si bien la medida se deberá decidir en audiencia, que se celebrará este miércoles, la fiscalía dirigida por Rodríguez no presentó “objeciones a que la sede autorice excepcionalmente la salida del país en el período y términos indicados, siempre y cuando se garantice mediante el depósito en carácter de caución real la cifra sugerida de US$ 300.000”.

El Ministerio Público sí se opuso a que se utilice la suma de dinero ya incautada por la causa, dado que entiende que posee una naturaleza jurídica diferente. “La suma de dinero cautelada es a los fines de garantizar un eventual decomiso con el dictado de una sentencia condenatoria”, añade el escrito.

En caso de que Goldring garantice un nuevo depósito de US$ 300.000, la fiscalía no presentaría argumentos contrarios a la autorización de la salida de la imputada.

Un grupo de damnificados expresó, en diálogo con Montevideo Portal, que Goldring se irá de “paseo”. Asimismo, criticaron a la Fiscalía por tener dualidad de criterios y compararon el caso con el de Ana Iewdiukow, fundadora de Conexión Ganadera e imputada con prisión preventiva por estafa y lavado de activos.

Argumentaron que Iewdiukow fue a prisión por “intentar abrir una cuenta bancaria en el exterior” y Goldring intentó sacar US$ 20 millones de cuentas de Estados Unidos, dinero que era de los inversores.

