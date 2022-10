Impulsor de referéndum contra LUC pide cautela en respuesta a reforma de seguridad social

Política

Montevideo Portal

Luego de conocerse que los socios de la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de ley para la reforma de la seguridad social, el integrante y expresidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter, que "sin lugar a dudas" se debe ir a una "consulta popular".

Sin lugar a dudas.

CONSULTA POPULAR https://t.co/QtpEynVpCw — Gerardo Rodríguez (@GRodrguez16) October 18, 2022

En conversación con Montevideo Portal, Rodríguez, dijo que "hay que ser muy cauto", "cumplir" y "esperar que ingrese el proyecto", aunque manifestó: "ya sabemos que la esencia no va a cambiar y más o menos se sabe que va a terminar en eso".

"Seguramente se vaya esperando que se vayan haciendo las etapas, las discusiones, el análisis de las propuestas finales, pero seguramente va a terminar en una propuesta de reforma de la Constitución", apuntó.

Expresó que "en la interna" del Pit-Cnt, "se maneja como una posibilidad cierta" y que "ya hay quienes" tienen "una posición tomada sobre eso".

Explicó que dentro de la central sindical se está trabajando desde el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social y que luego se espera que el proyecto pase por el secretariado ejecutivo, "y seguramente después vaya a la mesa representativa, que tomará una postura".

"Lo que si, los sindicatos vamos discutiendo el tema, yo estoy en la Comisión de Seguridad Social de Fancap; y bueno, seguramente nuestra posición sea la de la reforma constitucional", sostuvo.

"Aunque todavía no hay ninguna decisión orgánica, lo que sería ilógico pensar en una postura antes de conocer a cabalidad el contenido de la reforma", apuntó Rodríguez.

"Pero, más o menos, los grandes ejes no se cambian, más años de trabajo y menos ingresos", agregó.

Rodríguez opinó que, "para hacer un abordaje del tema de la seguridad social", está de acuerdo con que "tiene que haber una reforma", para "que sea sostenible en el tiempo".

"En primer lugar tiene que ser integral, no puede solo abarcar los temas jubilatorios. La seguridad social abarca desde el momento, antes de nacer digamos el ser humano, hasta que se muere. O hasta después de que se muere, porque incluso algunos contemplan el tema del sepelio", afirmó.

"Por otra parte una cuestión importantísima, a la hora de discutir la sostenibilidad del sistema, es que estudies y analices las fuentes de ingreso. Lo que sucede con toda la automatización, con el avance de la tecnología, cuando se sustituye mano de obra por máquinas, por ejemplo en el supermercado, (con) las máquinas (cajas) automáticas", puntualizó el sindicalista.

"Todo lo que tiene que ver con la financiación, las fuentes de ingreso, eso no se toca. Eso en primer lugar, como globalidad, no se afecta, no se analiza la integralidad del sistema", agregó.

"Tampoco se hace apelando a un consenso nacional, porque un tema tan importante como la seguridad social tiene que abrir un debate social inclusivo y masivo. En este caso se hace en forma muy acotada entre los partidos de la coalición y nada más, sin dar una discusión social. Afecta simplemente las jubilaciones y no es integral. Y además no hace una reforma, no comienza la reforma por buscar un equilibrio con lo que tiene que ver con la Caja Militar, que hay enormes privilegios que, para nosotros en la esencia se continúan manteniendo", concluyó el dirigente gremial, que aclaró que lo expresado es "a título personal".

Montevideo Portal