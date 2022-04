Locales

Impulsan concurso de ensayo histórico sobre impacto en la región del ex Frigorífico Anglo

El llamado del MEC apunta a la etapa anterior a que fuera denominado de esa forma, en 1924, cuando su nombre era Liebig Extract of Meat Company (Lemco).

Montevideo Portal

La directora Nacional de Cultura, Mariana Wainstein, informó vía redes sociales desde la Universidad de Salamanca, en España, que se encontraba en ese lugar promoviendo el Concurso Internacional de Ensayo Histórico vinculado a la instalación, el desarrollo y el impacto que tuvo la empresa Liebig Extract of Meat Company (Lemco), la importante industria cárnica ubicada en Fray Bentos que tuvo como marca registrada la producción de corned beef sobre fines del siglo XIX y principios del XX.

La Liebig Extract of Meat Company fue adquirida por el grupo Vestey en 1924 y la fábrica fue renombrada Frigorífico Anglo del Uruguay.

En diálogo con Montevideo Portal, la jerarca sostuvo desde España que hubo particular interés desde ese centro educativo en incentivar la investigación académica “de una época en la que en Uruguay la industria, la tecnología y la ciencia” se unieron en pos de brindar un producto que fue muy demandado y conocido a nivel mundial.

Wainstein relató a través de Twitter que mantuvo reuniones con el directorio del Instituto Iberoamérica, Francisco Sánchez, la secretaria académica, Elisa Botella y con el director de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca, Santiago M. López.

En esta línea, la jerarca uruguaya contó que dichas autoridades mostraron avidez por incentivar en estudios de posgrado y maestrías investigaciones sobre el impacto que generó ese modelo de negocios “que definió la segunda revolución industrial”.

La convocatoria realizada por el Ministerio de Educación y Cultura está “con foco en historia económica y social”, pero también con interés en la ciencia y la tecnología.

Algunos de los tópicos a tratar son las innovaciones científicas que se aplicaron en los procesos productivos de LEMCO, la ingeniería financiera utilizada en el proyecto productivo, el impacto de LEMCO en la economía uruguaya (empleo, infraestructura, régimen tributario) y su venta en 1924, entre otros.

El suministro de corned beef producido por dicha industria cumplió un importante rol como alimentos para las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Los trabajos pueden ser presentados en español, portugués o inglés, deberán tener una extensión máxima de 15.000 palabras y se podrá hacer de manera individual o hasta un máximo de tres autores.

El primer premio recibirá US$ 10.000, el segundo US$ 6.000 y el tercero US$ 4.000.

Entre los jurados se destaca el grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales y doctor en historia económica, Luis Bértola. Los otros dos serán Rory Miller, de Reino Unido, y Eduardo Zimmermann, de Argentina.

Hay plazo para entregar el trabajo hasta el 28 de febrero de 2023.

En la Universidad de Salamanca promoviendo nuestro Concurso Internacional de Ensayo Histórico sobre la instalación, desarrollo e impacto de la empresa Liebig Extract of Meat Company (LEMCO) en Fray Bentos, Uruguay.

