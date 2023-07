Locales

Importante incendio en depósito de madera a cielo abierto: no hubo personas heridas

Montevideo Portal

La Dirección Nacional de Bomberos informó este lunes sobre el incendio de un depósito de madera a cielo abierto. En concreto, el hecho ocurrió en la tarde del domingo en este lugar, perteneciente a una empresa de producción forestal ubicado en camino Burdeos y Dellazoppa, en las afueras de Montevideo.

Efectivos de Bomberos y de la Policía concurrieron hasta el lugar, pasadas las 18:30 horas, constatando el incendio en los troncos de los árboles de la producción, aparentemente eucaliptus, todos ellos apilados.

“Esta madera estaba almacenada en estibas de aproximadamente 45 metros de largo por 5 metros de ancho, con una altura de 5 metros. El incendio se desarrollaba en un sector de 8 estibas de esta madera, separadas entre sí a una distancia de aproximadamente 3m, ubicadas próximo a la intersección del Cno. Burdeos y calle Rosas”, indicaron desde Bomberos.

“El fuego afectaba en forma generalizada dos estibas, con un inminente riesgo de propagación a las estibas más próximas, y a estibas circundantes, solicitando apoyo de personal y cisterna, para cortar propagación del fuego”, agrega.

Posteriormente, arribó al lugar el jefe de servicio, quien dispuso que se continúe atacando al fuego con agua con el objetivo de que no se propagara hacia los sectores que no habían sido afectados, además de indicarle al dueño del lugar que era imprescindible que retirara el resto de los troncos de árboles con maquinaria para que no se quemaran, ya que había una “gran carga de fuego” y poca distancia entre las estibas, situación propensa para que se propagara el foco.

El comunicado de Bomberos señala que, una vez establecidos los puntos de ataque, con reservas de agua de la empresa, comenzaron a trabajar en cuatro puntos diferentes, dos de ellos desde la reserva y los otros dos desde los camiones. De esta forma, se trató de evitar la propagación hacia las estibas más próximas, al mismo tiempo que se retiraban los troncos, para apilarlos en un lugar más alejado del fuego.

Los bomberos lograron salvar 2 y 2/3 estibas, mientras que se incendiaron 5 y 1/3. Una vez que el fuego se controló, se establecieron puntos de enfriamiento dispuestos en el oeste, norte y este del lugar quemado para mantener la madera fría y evitar que se vuelva a prender.

“Trabajaron Bomberos de Belvedere, Casavalle, Maroñas, Ciudad del Plata, Centro y Cordón, 1 cisterna de bomberos y 2 cisternas de OSE, ambulancia de bomberos, personal de Investigación de Siniestros, Jefe de Región I, Jefe de Servicio, Sub Jefe de Servicio y efectivos policiales de seccional 24ª”, informa bomberos, y agregó que no hubo personas lesionadas.

