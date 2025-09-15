Policiales

Impactos y fuego: cuatro muertos en dos accidentes ocurridos en menos de una hora

Dos graves siniestros carreteros enlutan, por estas horas, al departamento de Canelones. Ambos siniestros ocurrieron en la noche del domingo, con menos de una hora de diferencia.

Según reporte de Policía Caminera, el primero de los hechos ocurrió a las 21:20 horas en el kilómetro 78,500 de la ruta Interbalnearia, sobre el balneario Jaureguiberry.

Allí, un auto gris que intentaba cruzar la ruta hacia el norte fue embestido por un automóvil rojo que iba hacia el este por la carretera.

Los dos ocupantes del primero de los vehículos mencionados salieron despedidos y murieron. Ninguno fue identificado hasta el momento, y se informó que uno de ellos tenía 54 años.

En el otro auto viajaban dos hombres, y ambos resultaron heridos. A su conductor de 43 años se le diagnosticó: "trauma cerrado de abdomen y posible fractura costal derecha". Su acompañante de 26 años presentó: "politrauma cervical". Los dos fueron hospitalizados.

El segundo siniestro mortal ocurrió a las 22:12 horas en el kilómetro 80,500 de la ruta 12, entre las localidades de San Ramón y Tala.

Allí, un vehículo despistó, volcó y se incendió. Dentro iban dos personas, que perecieron entre las llamas.

El informe de Caminera señala que no se han podido determinar las identidades de las víctimas.