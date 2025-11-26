Internacionales

Impactantes imágenes de incendio que arrasó con complejo en Hong Kong y dejó 13 muertos

Un incendio arrasó este miércoles un inmenso complejo residencial de Hong Kong y provocó al menos 13 muertes. Mientras tanto, los bomberos siguen luchando por llegar hasta las personas atrapadas en el peor siniestro en varias décadas en la ciudad.

Un agente de policía en un albergue temporal explicó a AFP que no está claro cuántas personas están desaparecidas, ya que todavía siguen llegando residentes a reportar a familiares perdidos.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, afirmó que “la temperatura en el lugar es muy alta”.

“Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo”, dijo el funcionario, que declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados por el viento, aunque añadió que las autoridades todavía están investigando la causa.

Las autoridades reportaron 13 muertos, incluido un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital.

La autoridad hospitalaria de Hong Kong informó que hay 23 heridos, incluidos seis en estado crítico y 11 considerados como pacientes graves.

Este conjunto tiene unos 2.000 apartamentos, en una megaciudad muy densamente poblada y con muchos rascacielos.

TOWER TRAGEDY: At least 13 people were killed after a massive fire ripped through a Hong Kong high-rise complex.



Residents say building alarms never went off as thick smoke spread through multiple towers. pic.twitter.com/Q9lxbetcEf — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

More video of the horrific fire in Hong Kong. At least 13 people have died and 15 others injured after flames swept through multiple blocks of a Tai Po housing estate today.



The buildings are still burning.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI — Volcaholic ?? (@volcaholic1) November 26, 2025

Real hell in Hong Kong: fire engulfs massive high-rises



Several residential blocks housing thousands of people are burning at once, trapping residents in a blazing inferno. The fire is spreading extremely fast.



At least four deaths have been reported so far, including a… pic.twitter.com/Jpp3rBaRLq — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.

Un periodista de AFP escuchó fuertes crujidos, posiblemente del bambú ardiendo, y vio gruesas columnas de humo elevándose desde al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que “los bomberos no pueden entrar”.

Un residente del conjunto de 65 años identificado como Yuen explicó que lleva cuatro décadas en esta vivienda y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad.

“Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento, (algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaran”, relató Yuen a AFP.

Gente atrapada

So, de 57 años, afirmó que le preocupa que haya gente atrapada. “Ya no hay nada que se pueda hacer por la propiedad”, dijo.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, reportaron los medios estatales.

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a los afectados por la catástrofe, y pidió que “se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas”, informó la cadena estatal CCTV.

El diario South China Morning Post informó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano. “El fuego no está controlado y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer”, comentó un vecino de unos 40 años.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios para los residentes evacuados. También se cerraron tramos de una autopista cercana debido a las labores de extinción.

“Se aconseja a los residentes de los alrededores permanecer en el interior, cerrar puertas y ventanas y mantener la calma”, subrayó el Departamento de Servicios de Bomberos. “También se aconseja al público evitar acudir a la zona afectada por el incendio”, añadió.

AFP