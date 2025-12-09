Impactantes imágenes de catástrofe de olas en Tenerife, donde murieron cinco personas

Internacionales

Cinco personas murieron y una sigue desaparecida en las islas atlánticas de Canarias (España) a causa del fuerte oleaje en el litoral de los últimos días.



Uno de los dos pescadores italianos rescatados el lunes en la costa sur de Lanzarote, municipio de Yaiza, tras ser arrastrados por un golpe de mar murió la noche pasada en el hospital de la isla, informaron este martes a EFE fuentes de los servicios de emergencias.



El fallecido fue socorrido a 500 metros de la zona en la que fue arrastrado por las olas cuando sufría un paro cardiorrespiratorio, que no pudo superar y murió en la misma camilla en la que fue evacuado en helicóptero, mientras que su compañero pudo salir del agua por sí mismo. Ambos eran residentes en la isla.



En esos momentos permanecía activa una prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar.

Four dead and one missing after a powerful wave swept a group of swimmers out to sea from a popular seawater pool on Tenerife’s rocky western coast, according to Spanish authorities.pic.twitter.com/qMu9NjChOF — Volcaholic ?? (@volcaholic1) December 9, 2025



En Tenerife, murieron ahogados cuatro turistas por un golpe de mar que los sorprendió cuando se bañaban en una piscina natural de la costa suroeste de la isla, en el municipio de Santiago del Teide.



También estaba precintada y vallada por estar vigente desde el viernes la citada situación de prealerta debido al fuerte oleaje.



Además, varias personas que también se encontraban en la piscina natural tuvieron que ser atendidas por contusiones y magulladuras. Equipos de seguridad y salvamento reanudaron este martes la búsqueda de una persona más que estaría desaparecida.



El alcalde, Emilio Navarro, dijo que “son sitios muy bonitos, pero tienen el peligro que tienen y hay que respetarlo”, además de recordar que a la entrada de la piscina natural hay carteles que indican con claridad este riesgo en español, inglés y alemán, pero los precintos fueron arrancados.



Estos sucesos son frecuentes en las Canarias, el más reciente hace solo un mes, el 8 de noviembre, cuando otras tres personas fallecieron en Tenerife y quince resultaron heridas por golpes de mar en varios accidentes.

