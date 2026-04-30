Impactante incendio en taller de Malvín Norte; cuatro autos y una moto quedaron destruidos

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Un violento incendio provocó pérdidas totales y consumió en pocas horas un taller mecánico ubicado en la intersección de las calles Ciudad de Azul e Hipólito Yrigoyen, en el barrio Malvín Norte, en el departamento de Montevideo.

El episodio fue reportado a la Dirección Nacional de Bomberos a las 00:52 de la madrugada de este jueves, cuando las llamas ya se habían extendido por todo el local. La rapidez con que se propagó el siniestro encendió las alarmas en la zona y movilizó a las autoridades.

Al llegar al lugar, la primera dotación constató un fuego generalizado que comprometía la totalidad del taller, un local de aproximadamente 200 metros cuadrados. Ante la magnitud del evento, se solicitó de inmediato apoyo hídrico y de personal, por lo que se sumaron al operativo efectivos de otros destacamentos.

Ambas unidades lograron hacer frente a las llamas y evitaron que el incendio se extendiera a los edificios y propiedades linderas. El local quedó afectado de forma generalizada, con daños de consideración en su estructura y equipamiento.

En el interior del taller se encontraban varios vehículos que quedaron atrapados por el fuego: cuatro automóviles y una motocicleta resultaron con pérdidas totales, mientras que el personal de Bomberos logró extraer otros cuatro vehículos antes de que fueran alcanzados por las llamas.

La intervención se extendió durante varias horas en medio de la madrugada. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y la causa del incendio aún no fue informada de manera oficial, por lo que se presume que las investigaciones correspondientes están en curso.

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