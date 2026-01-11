Imágenes fuertes: turista fue mordida por un tiburón mientras buceaba y quedó grabado

Curiosidades

Un impactante incidente ocurrió el pasado viernes en el archipiélago Fernando de Noronha, en Brasil, cuando un tiburón mordió a una mujer mientras buceaba por las aguas cristalinas.

“Un guía de otro grupo tenía una cámara en la mano y golpeó al tiburón en la cabeza. Los tiburones nodriza no suelen atacar a las personas, salvo en raras ocasiones”, dijo la víctima, la abogada Tayane Dalazen, de 36 años.

El video publicado por la propia víctima muestra el momento previo al incidente, mientras la mujer nadaba entre los animales marinos. Posteriormente, se observa la mordida del tiburón.

Sin embargo, otro video divulgado en redes sociales muestra lo que sería el momento justo de la mordida.

“Sentí una mordida muy fuerte en mi pierna y el tiburón no me soltaba”, agregó. Pese al desagradable momento, Tayane señaló que no guarda temor y que continuará su vida asociada al surf y al nado: “No hay traumas. Estuve en el hábitat de los animales, no llevaba joyas y me acompañó un guía local. Estaré en Fernando de Noronha a principios del año que viene, pero me gustaría regresar antes”, expresó.

La mujer se encuentra fuera de peligro.

