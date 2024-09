Iliana da Silva: “las huellas” que le dejó el periodismo y las razones para llegar al FA

Política

La comunicadora y expresentadora de la edición dominical de Telemundo Iliana da Silva se incorporó este jueves de forma oficial al Frente Amplio, en particular al sector Frente en Movimiento que pertenece al Abrazo (Lista 949).

Junto a la edila Fiorella Buzeta, la diputada Cristina Lustemberg y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Da Silva habló por primera vez como militante frenteamplista en La Huella de Seregni.

“Estoy muy emocionada de estar acá, en este lugar tan emblemático como La Huella de Seregni. Me ha tocado estar aquí en muchas oportunidades, pero desde otro lugar. Como periodista. Ejercí este oficio con responsabilidad, con compromiso y me permitió conocer muchas realidades. Dar voz a aquellos que no eran escuchados, además de ser testigo privilegiada de muchos hechos históricos”, comenzó Da Silva su alocución.

Posteriormente, la comunicadora que ya ejerció cargos jerárquicos durante gobiernos del Frente Amplio cuando estuvo a cargo del informativo de Canal 5 entre 2012 y 2015, dijo que muchas de las historias que contó como periodista “le dejaron huellas” y una de ellas fue la de Buzeta.

“En 2004 me tocó hacer la cobertura del accidente de Fiorella y seguí de cerca su caso durante mucho tiempo. Establecí un vínculo con ella, con su familia, siempre desde el cariño y el respeto. Aquella adolescente hoy se convirtió en esta mujer empoderada que hoy me recibe. Hoy [Buzeta] también representa la voz de muchos que están quedando atrás. Conozco de cerca su lucha, su compromiso. Historias como la de Fiorella me marcaron e interpelaron”, reflexionó.

A los 12 años, Buzeta recibió un disparo de forma accidental en el liceo y como consecuencia de las lesiones quedó con parálisis de sus miembros inferiores, teniendo que usar silla de ruedas después de ocho años de rehabilitación.

A su vezz, Da Silva señaló que a lo largo de su trayectoria periodista pudo “comprender el poder que tiene la política como herramienta para transformar la realidad de las personas”.

“Hoy cierro una etapa muy linda de mi vida como periodista y doy un paso hacia algo nuevo, convencida. La razón fundamental para hacer política es que creo en la herramienta y quiero involucrarme en forma activa para hacer un buen uso en ese instrumento. ¿Para qué? Para mover la aguja. ¿Por qué el Frente Amplio? Porque creo que en este momento es la fuerza política que tiene una mirada progresista con las sensibilidades necesarias para cambiar realidades. Vamos a ganar en octubre y vamos a trabajar para eso”, justificó Da Silva.

Luego de la comunicadora, hizo uso de la palabra Lustemberg y Pereira. Anteriormente lo había hecho Buzeta y Federico Lezama, dirigente del Frente en Movimiento.

