Ilegal: empresas que apoyan a Bolsonaro compran paquetes de mensajes “anti PT” por WhatsApp

Las empresas que apoyan al presidenciable brasileño están comprando paquetes de disparos masivos de mensajes contra el PT en WhatsApp, y preparan una gran operación la semana anterior a la segunda vuelta.

La práctica es ilegal, pues se trata de donación de campaña por parte de empresas, algo vedado por la legislación electoral del país vecino, con el agravante de que no está declarada. Una pesquisa realizada por el periódico paulista Folha constató que cada contrato llega a R $ 12 millones (106.5 millones de pesos). Los contratos son para difusión de cientos de millones de mensajes.

Se trata de un servicio llamado "disparo masivo", que utiliza la base de usuarios del propio candidato o bases vendidas por agencias de estrategia digital. Esto también es ilegal, pues la legislación electoral prohíbe la compra de base de terceros, sólo permitiendo el uso de las listas de partidarios del propio candidato, que contiene datos cedidos de forma voluntaria por sus simpatizantes.

Cuando utilizan bases de terceros, estas agencias ofrecen una segmentación por región geográfica y, a veces, por renta. Envían al cliente informes de entrega que contienen fecha, hora y contenido difundido. Entre las agencias que prestan este tipo de servicios están Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market.

Los precios varían de R $ 0,08 a R $ 0,12 por cada mensaje hacia un número de la base de datos del candidato, y de R $ 0,30 a R $ 0,40 cuando el número pertenece a una base de datos suministrada por la agencia. Aquí suele darse una nueva irregularidad, ya que las bases de usuarios a menudo se suministran ilegalmente por las empresas de cobranzas o por empleados de las compañías telefónicas.

Las empresas investigadas por el mencionado periódico afirmaron no poder aceptar pedidos antes del 28 de octubre, fecha de la elección, y reconocieron haber cumplido "enormes servicios de disparos de WhatsApp" la semana anterior a la segunda vuelta, comprados por empresas privadas.

Una de las empresas que contrataron el servicio fue Havan, una gran cadena de tiendas por departamentos. Luciano Hang, dueño de la frima, dijo no saber "qué es eso". "No tenemos esa necesidad, hice una 'live' (transmisión en vivo por Facebook) aquí ahora, no está impulsada y ya ha llegado a 1,3 millones de personas, ¿cuál es la necesidad de impulsar? Digamos que tengo 2.000 amigos. Le mando a todos ellos y ya se viraliza", afirma el empresario.

Peterson Rosa, socio de QuickMobile, afirma que la empresa no está actuando en política este año y que su foco está sólo en los medios corporativos, y niega haber cerrado contrato con empresas para difundir contenido político. Richard Papadimitriou, de Yacows, prefirió no hacer declaraciones. Finalmente, SMS Market no respondió a las solicitudes de entrevista del periódico.



En la rendición de cuentas del candidato Jair Bolsonaro (PSL) figura en el rubro solamente la empresa AM4 Brasil Inteligencia Digital, que habría recibido R $ 115 mil por concepto de difusión en medios digitales.

Según Marcos Aurelio Carvalho, uno de los dueños de la empresa, la AM4 tiene sólo 20 personas trabajando en la campaña. "Quien hace la campaña son los miles de partidarios voluntarios dispersos en todo Brasil, los grupos son creados y nutridos orgánicamente", dice. Además, afirma que su empresa mantiene sólo grupos de WhatsApp para denuncias de fake news, listas de transmisión y grupos estatales llamados comités de contenido.

Sin embargo, Folha entrevistó a ex empleados y clientes y constató que el servicio de AM4 no se limita a eso. Una de las herramientas usadas por la campaña de Bolsonaro es la generación automática de números telefónicos extranjeros, por sitios como el TextNow.

Funcionarios y voluntarios disponen de decenas de números así, que usan para administrar grupos de WhatsApp o participar de ellos. Con códigos de área de otros países, estos administradores escapan de los filtros de spam y de las limitaciones impuestas por WhatsApp -máximo de 256 participantes en cada grupo y el reenvío automático de un mismo mensaje para un máximo de 20 personas o grupos. Los mismos administradores también utilizan algoritmos que segmentan a los miembros de los grupos entre partidarios, detractores y neutros, y de esta manera logran personalizar de forma más eficiente el tipo de contenido que envían.

Gran parte del contenido no es producido por la campaña, sino que proviene de grupos de apoyo. Los administradores de grupos de Bolsonaro también identifican a los "influyentes": simpatizantes muy activos a los que contactan para crear más grupos y llevar adelante más acciones a favor del candidato. Esta práctica no es ilegal.

No hay indicio de que la AM4 haya firmado contratos para envíos masivos. Carvalho niega que su empresa haga segmentación de usuarios o ajuste de contenido. Las estimaciones de las personas que trabajan en el sector sobre el número de grupos de WhatsApp anti-PT son muy vagas -van de 20 mil a 300 mil- pues es imposible hacer cálculos sobre los grupos cerrados de WhatsApp.

Diogo Rais, profesor de Derecho Electoral de la Universidad Mackenzie (Sao Paulo) dice que la compra de servicios de envío de WhatsApp por empresas para favorecer a un candidato configura donación no declarada de campaña, lo que está prohibido. En declaraciones a Folha, prefirió no referirse a casos específicos, pero recordó que de esa forma se puede incurrir en el crimen de abuso de poder económico y, si se juzga que la acción influenció la elección, llevar a la casación de la candidatura.

Experimento a menor escala

El candidato al gobierno del estado de Minas Gerais por el partido Novo, Romeu Zema, declaró ante el Tribunal Superior Electoral el pago de 200 mil reales a la firma Croc Services por concepto de impulsión de contenidos. El directorio del partido en dicho estado brasileño gastó R $ 165 mil con la misma empresa.

El periódico Folha tuvo acceso a propuestas e intercambios de correo electrónico de la empresa con algunas campañas, ofreciendo difusión masiva vía WhatsApp, usando base de datos de terceros, lo que es ilegal.

El presidente de Croc Services, Pedro Freitas, afirmó: "Quien tiene que saber de la legislación electoral es el candidato, no soy yo." Después, retrocedió y dijo que no sabía si su empresa prestaba o no servicios a Zema. Posteriormente, envió al periódico un mensaje diciendo que le otorgó sus registros y que vendía paquetes de disparo masivos de WhatsApp, pero sólo a las bases del propio candidato, afiliados al partido y partidarios de Zema -lo que sí es legal.

Por su parte, los resposnables de la campaña del candidato afirmaron haber "contratado servicios de envío de mensajes sólo por WhatsApp y para envío a los afiliados del partido, personas registradas por su sitio web y acciones de movilización de partidarios".

El citado medio constató que los votantes en Minas Gerais recibieron mensajes en WhatsApp vinculando el voto a Zema con el voto a Jair Bolsonaro días antes de la primera vuelta. Zema, que estaba tercero en las encuestas, terminó primero.

