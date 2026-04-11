Ignacio Munyo alertó por baja inversión del Estado en la promoción del turismo

Economía

Por Gustavo Descalzi

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Si los totales del Presupuesto Nacional fueran mil pesos, solo un peso se destina hoy a la promoción del turismo. Con esa síntesis, el economista y docente Ignacio Munyo graficó la relación entre el presupuesto nacional y la inversión que el Ministerio de Turismo destina a la promoción del país como destino.

Punta del Este fue sede del evento PULSO, una cena organizada por CAMTUR (Cámara Uruguaya de Turismo), en la que se presentó el Monitor de Turismo 2026. El informe, elaborado por CERES, analizó los principales indicadores del sector, su impacto en la economía y los desafíos de la denominada industria sin chimeneas como motor de desarrollo nacional.

El encuentro fue abierto por el presidente de CAMTUR, Fernando Tapia, quien en su discurso reclamó mayor esfuerzo y compromiso por parte de los actores privados de un sector que emplea a más de 122.000 trabajadores y que en el último año generó más de 2.000 millones de dólares en ingresos para el país.

Asimismo, trasladó a las autoridades nacionales y departamentales presentes la necesidad de establecer, por ley, la quita del IVA al sector turístico de forma definitiva. “Es muy difícil planificar las estrategias si se está pendiente de que el Ejecutivo otorgue el beneficio de la quita del IVA para los turistas, que a esta altura se ha demostrado el beneficio positivo para el sector. Legislar para que este beneficio quede de forma definitiva”, expresó.

Por su parte, Munyo presentó el informe y detalló que, según los datos correspondientes al período entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, ingresaron 1.251.000 turistas extranjeros, lo que representa una caída de casi 110.000 visitantes respecto al mismo período anterior, cuando se registraron 1.360.000 ingresos.

En relación con el gasto, el economista señaló que, medido en dólares, se registró un incremento del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, advirtió que en términos reales el resultado podría ser negativo si se consideran variables como la inflación, la suba del dólar y el aumento de los costos operativos en el último año.

A nivel anual, el estudio indica que en 2025 ingresaron 3.604.488 personas, incluyendo uruguayos no residentes, con un gasto total de 2.044 millones de dólares. En ese marco, Munyo destacó un dato relevante: “En la recopilación de los datos se observa que Maldonado tuvo 877.179 turistas, superando por primera vez en años a Montevideo, que tuvo 876.317 turistas. Ahí vemos que el gasto que realizaron estos turistas en Maldonado fue de 1062 millones de dólares, frente a los 569 millones de Montevideo. El objetivo es presentar medidas hacia un turismo más competitivo con los temas para trabajar para el corto y mediano plazo. Analizamos algunos escenarios en base a otros estudios. El Ministerio de Turismo destina hoy entre 4 y 5 millones de dólares para la promoción, es decir que si el presupuesto del Uruguay fueran 1000 pesos, lo destinado para la promoción turística, sería solo un peso”.

Como proyección, el economista planteó ante el auditorio un escenario hipotético en el que se incrementen en 10 millones de dólares los recursos destinados a promoción, lo que elevaría la inversión total a 15 millones de dólares.

Según ese escenario, una estrategia focalizada en Brasil y con refuerzos en Argentina, Paraguay y Chile permitiría atraer más de 1.100.000 visitantes adicionales por año. Esto contribuiría a aprovechar gran parte de la capacidad e infraestructura ya instalada en Uruguay, además de potenciar futuras inversiones. El impacto estimado sería un incremento de 725 millones de dólares anuales en el gasto turístico, llevando al país a acercarse a los 3.000 millones de dólares de ingresos y posicionando al turismo desde el cuarto lugar actual al segundo en ingresos directos por exportaciones.

Por Gustavo Descalzi

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