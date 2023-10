Ignacio Álvarez y Romina Celeste comparecen ante juzgado por denuncia contra el periodista

Judiciales

El periodista Ignacio Álvarez y la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso comparecieron este martes ante el Juzgado de Familia Especializado de 5º Turno, a cargo del juez Juan March, tras la denuncia contra el comunicador por presunta extorsión.

Papasso denunció al conductor de Santo y seña (Canal 4) alegando que él quería pasar en el programa audios de una conversación que tuvieron sobre la causa del caso Penadés sin su “autorización”.

En la denuncia, a la que accedió Montevideo Portal, Papasso señala: “Hace alrededor de una semana me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba audios de forma extorsiva y amenazadora, diciéndome que si no [se emitían los audios] voy a ir en cana, ya que él conduce un programa de televisión y conduce una radio también”.

Álvarez llegó a la sede judicial sobre la hora 14:30 acompañado por el abogado Andrés Ojeda. Este domingo, el periodista difundió chats entre él y Romina Celeste, además de otros que mantuvo con Jonathan Mastropierro y que vinculan a la fiscal Alicia Ghione, quien está a cargo del caso por explotación sexual de menores por el que fue imputado el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés.

Además, el cruce entre ambos terminó con una denuncia también por parte de Álvarez con Papasso por amenazas, investigación que está a cargo del fiscal de Flagrancia y Turno de Montevideo de 8º Turno, Leonardo Morales.

Tras la divulgación de los chats con Mastropierro, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó una investigación sobre el actuar de la fiscal Ghione, quien también había denunciado a Álvarez penalmente por extorsión, a partir de audios suministrados a la magistrada por la militante del Partido Nacional.

