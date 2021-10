Iglesias sobre elecciones en Casa de Galicia: “El interventor dirá si las suspende o no”

Locales

Tras la decisión del Gobierno de intervenir por plazo de hasta un año a Casa de Galicia, desplazando a las autoridades de sus cargos, a raíz de la situación económica de la institución, el presidente de su Junta Directiva habló este miércoles en conferencia de prensa, donde afirmó que este domingo 31 de octubre, se planea celebrar las elecciones para designar a las autoridades de la mutualista, según lo que determinan los estatutos del ente.

“Más allá de que cuando eventualmente seamos intervenidos y comunicados formalmente, que aún no ha sucedido, el interventor dirá si las suspende o no las suspende. Quiero imaginarme que no se va a “violar el estatuto de Casa de Galicia”, que se va a permitir que se haga una elección y que todos los socios, la masa social, los verdaderos dueños de Casa de Galicia, puedan expresar su apoyo y su compromiso”, expresó Iglesias.

El presidente de la Junta dijo que las autoridades actuales se presentarán con la lista 100 y comentó que hay otra lista que se presentó “en tiempo y forma” para competir por los cargos y que están “en condiciones optimas para el domingo ponernos a consideración de toda la masa social de Casa de Galicia”.

Dijo que entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde del domingo los socios pueden concurrir a votar en todos los policlínicos y en el sanatorio de la avenida Millán. “Tenemos que aparecer con un amplio apoyo en defensa de nuestra institución, de nuestros derechos y de nuestra propiedad”, afirmó.

Consultado sobre cuál sería el papel de la Junta Directiva durante la intervención, el jerarca respondió que “se está votando por cinco años” a las autoridades y que no puede imaginar “que la intervención vaya a durar cinco años” que es “todo el periodo por el que los socios eligen la Junta Directiva”. Iglesias dijo que cuando “quede superada la idea, la visión del Ministerio de Salud Pública y del Presidente de la República” y cuando quede “revelado lo que ellos entienden que hay que corregir”, se debe devolver el mando a la Junta que salga electa el domingo.

Aseguró que de no permitirse los comicios, además de que se estaría “violando el estatuto”, se entraría en otro tipo de problemas legales, como la suspensión de la personería jurídica. “No puedo imaginarme que el Poder Ejecutivo tome una decisión de esa naturaleza”.

Iglesias citó además la resolución del Ministerio de Salud Pública del día 19 de octubre que expresaba en su parte resolutiva que se procedía a “intimar a la Asociación Civil Casa de Galicia a que dentro de un plazo de cinco días corridos acredite haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero, bajo apercibimiento de su intervención o liquidación”.

Dijo además que desde diciembre del año pasado, personalmente “nunca más” pudo hablar con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y que le pidió al “líder político” de su sector (el senador cabildante Guido Manini Rios), que provocara el encuentro, pero que “no sucedió”.