Iemanjá: umbandistas harán rituales sin avisos de ubicaciones para evitar aglomeraciones

Todos los 2 de febrero las playas de la ciudad reciben a numerosas personas que se congregan para celebrar a la diosa del mar, Iemanjá.

El grupo Atabaque emitió un comunicado dada la cercanía con esta celebración y ante interrogantes de público y fieles a la comunidad afroumbandista.

En el texto, señalan que “es importante estar (en línea) a lo que las autoridades sanitarias dispongan en relación al aumento exponencial de casos de covid-19, ómicron y las variantes de virus circulantes de esta pandemia en nuestro país, atentos a cuidados y prevención de salud y sobre qué se debe o no se debe hacer al respecto”.

En ese sentido, piden “continuar con precauciones personales y grupales que permitan prevenir o alejar contagios, eso significa lo que todos sabemos; vacunas, uso de tapabocas, higiene, distancias, no contacto físico, no amontonamientos, no mezclar grupos familiares, aislamiento en caso de síntomas o contagio, y todo lo que sea necesario para extremar medidas de ayuda a la prevención de la proliferación del virus”.

Además, en la eventualidad de ir a la playa por Iemanjá, consideran que “sería sensato no facilitar expresiones multitudinarias y de ser posible buscar lugares diferentes en distintos horarios, a los efectos de no transformar el rito en vector de propagación de enfermedades por imprudencia, siendo que, como seres espirituales, somos promotores de salud”.

Atabaque- Institución Federada Afroumbandista informó que “hará los rituales sin avisos públicos de ubicaciones para no favorecer las aglomeraciones peligrosas, en la intimidad del núcleo familiar religioso”.

Como otra forma de celebración, invitan el 1º de febrero a la Sala Zitarrosa al evento Macumberos a las 18:30; que será una presentación literaria y tendrá final artístico con tambores rituales.