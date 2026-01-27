Policiales

Identificaron cuerpo hallado junto a una moto y un arma, pero aún se ignora cómo murió

La policía maragata investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición este domingo en una zona de montes próxima al río San José, en las inmediaciones de la capital departamental.

Osvaldo Molinari, jefe de Policía de San José, dijo en declaraciones recogidas por San José Ahora que el estado en que se encontraba el cuerpo impidió determinar en una primera instancia las causas de la muerte. Por ello, se aguardan los resultados de los análisis forenses que se realizarán en el Instituto Técnico Forense, los cuales permitirán avanzar en la investigación.

No obstante, Molinari indicó que las actuaciones llevadas adelante por Policía Científica no han aportado hasta el momento elementos que permitan presumir que se trate de una muerte violenta.

El fallecido fue identificado como Cristian Andrés Peña Peña, de 39 años. Junto al cuerpo, fue hallada un arma de fuego, y, a pocos metros del lugar, una motocicleta.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Letrada de 2º turno.