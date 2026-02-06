Policiales

Identificaron al joven atropellado por un camión: era argentino y su familia lo buscaba

El pasado jueves, un joven de 29 años falleció atropellado por un camión en la ruta 15 sobre el kilómetro 8, en la zona donde se cruza con la ruta 10, a la altura del departamento de Rocha.

Luego de pasadas algunas horas, la Policía logró avanzar e identificó que la víctima era un hombre de nacionalidad argentina, quien era buscado por sus familiares. Estos habían hecho una denuncia policial.

Leandro Gorgone era oriundo de San Nicolás y el reclamo formal de su desaparición había sido radicado el pasado miércoles, es decir, un día antes del fatal desenlace.

En el documento, del que informó el medio local Inf Central y al que accedió Montevideo Portal gracias a fuentes policiales, se advertía que el joven podía estar en estado de shock y desorientado.

No era la primera vez que sucedía con Gorgone, dado que sus familiares aportaron que en 2024 había sido encontrado en la localidad de Las Grutas en “extremo estado de vulnerabilidad”.

La Policía estima que, por diferentes versiones de los testigos, Gorgone se lanzó delante del camión. Sin embargo, es una hipótesis que no se ha confirmado y se buscará saber si el estado de desorientación que tenía el joven fue la causa del siniestro.

